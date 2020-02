പ്രതിഷേധക്കാർ സൂക്ഷിച്ചോ: വേണ്ടവിധം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് രാജ് താക്കറെ

മുംബൈ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും പൗര റജിസ്റ്ററിനുമെതിരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെ വേണ്ടവിധം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നു മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന അധ്യക്ഷൻ രാജ് താക്കറെ. ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നും പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമുളള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്ന ആഹ്വാനവുമായി മുംബൈയിൽ നടത്തിയ കൂറ്റൻ പാർട്ടി റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നയിക്കുന്നവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിത്. അവർ നാടകം തുടർന്നാൽ ഇനി കല്ലുകൾ കല്ലുകളോടും വാളുകൾ വാളുകളോടും സംസാരിക്കും - രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ.

മുസ്‍ലിംകൾ എന്തിനാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിനും കണക്കെടുപ്പിനുമെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ജനിച്ചുവളർന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ല. പിന്നെയെന്തിനാണ് ഇൗ നാടകം? ആരോടാണ് നിങ്ങൾ കരുത്തു കാട്ടുന്നത് - രാജ് ചോദിച്ചു.

ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നും പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കുള്ള ധർമശാലയല്ല ഇന്ത്യയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുംബൈ ബാഗ് എന്ന പേരിൽ മുംബൈയിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തുന്നവരെ 48 മണിക്കൂറിനകം ഒഴിപ്പിക്കാൻ പൊലീസിന് അധികാരം നൽകണമെന്നും രാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Raj Thackeray warns of befitting reply to rallies against CAA and NRC