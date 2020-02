നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോകുമോ? ചോദ്യവുമായി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഷഹീൻ ബാഗ് സമരക്കാരെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. പൗരത്വ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നാലു മാസം പ്രായമായ കുട്ടി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനും ഡൽഹി സർക്കാരിനും കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോകുമോയെന്നു കോടതി അഭിഭാഷകരോടു ചോദിച്ചു.

ധീരതയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ച 12 വയസ്സുകാരി സെൻ ഗുൻരതൻ സദവർതെ, കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. റോഡുകൾ അനന്തമായി ഉപരോധിക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. സമരം എത്രദിവസം വേണമെങ്കിലും തുടരാമെന്നും, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുമാത്രമാകണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികളെ ക്യാംപസിനുള്ളിൽ കയറി പൊലീസ് ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് 2019 ഡിസംബർ 15 നു ഷഹീൻ ബാഗിൽ പത്ത് സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന് സമരം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകള്‍ പങ്കാളികളായി. രണ്ടു മാസത്തോളമെത്തിയ സമരം, സി‌എ‌എ, എൻ‌ആർ‌സി, എൻ‌പി‌ആർ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ തുടരുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രതിഷേധമാണ്.

രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് മുഹമ്മദ് ജഹാൻ എന്ന കുട്ടി പ്രതിഷേധത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും എത്തിയിരുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ കനത്ത തണുപ്പ് തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അസുഖം ബാധിച്ചു കുട്ടി മരിച്ചത്. ഷഹീൻ ബാഗിലെ വിദ്യാർഥികളെ സ്കൂളുകളിൽ ‘പാക്കിസ്ഥാനി’ എന്നു വിളിക്കുന്നതായും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബർഗും കുട്ടിയാണെന്നും അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഉചിതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ പറയരുതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Shaheen Bagh: Supreme Court notice to centre, Delhi Police, says protests can't go on for indefinite period on a public road