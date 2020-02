തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് വിനോദയാത്രകൾക്കും സ്റ്റഡി ടൂറുകൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം പിൻവ‌ലിച്ചെന്ന് സർക്കാർ‌. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊറോണ വൈറസ് സംസ്ഥാന ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ്, സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ 2020 മാർച്ച് 31 വരെ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന ദുരന്തം എന്ന പ്രഖ്യാപനം പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.



English Summary: Coronavirus; Restrictions for study tour has been withdrawn