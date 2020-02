തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയതായി അറിവില്ല; മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളി കാനം

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളി സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ നുഴഞ്ഞുകയറിയതായി അറിവില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. സിപിഐയ്ക്കു പാവപ്പെട്ട സഖാക്കൾ നൽകുന്ന വിവരമേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേടിയ ഉജ്വല വിജയം ബിജെപിയുടെ തകർച്ചയുടെ സൂചനയാണെന്നും ബിജെപി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ജനങ്ങൾ ആം ആദ്മിക്കൊപ്പം നിന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary : Do not know about extremists presence in CAA protest, Kanam disagrees with Pinarayi