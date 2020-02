ബേദിയും സാമിയും വീണ്ടും ഉടക്കി; ഇക്കുറി ‘പൗരത്വം’

ചെന്നൈ ∙ പൗരത്വ നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നാളെ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ, പിന്തിരിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പുതുച്ചേരി ലഫ്. ഗവർണർ കിരൺബേദിയുടെ കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വി.നാരായണസാമിക്ക്. പൗരത്വ നിയമം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്നും നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യമല്ലെന്നും ബേദി പറയുന്നു.



പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിൽ നിന്നു സർക്കാരിനെ തടയണമെന്നു ബിജെപി എംഎൽഎമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഫ്.ഗവർണറെ കണ്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ചട്ട വിരുദ്ധമായ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ബിജെപി സ്പീക്കർ വി.പി.ശിവകൊളുന്തിനു നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കത്തിനോട് സർക്കാരോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അധികാര പരിധി, സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെ നിയമിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഈയിടെ സർക്കാരും ലഫ്.ഗവർണറുടെ തമ്മിൽ ഉടക്കിയിരുന്നു. പ്രമേയവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ വീണ്ടും ലഫ്.ഗവർണർ- മുഖ്യമന്ത്രി പോരിനു കളമൊരുങ്ങും.

English Summary: 'CAA Cannot Be Questioned Or Deliberated In Any Manner', Kiran Bedi Tells Puducherry CM