നിർഭയ പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ പിന്മാറി: വധശിക്ഷ വൈകും; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അമ്മ

ന്യൂഡൽഹി∙ നിര്‍ഭയ കേസ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കല്‍ വൈകിപ്പിക്കാന്‍ വീണ്ടും നീക്കങ്ങള്‍. പുതിയ മരണവാറന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതി പവന്‍ ഗുപ്തയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ എ.പി.സിങ് പിന്മാറി. മറ്റ് പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകരും പവന്റെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതോടെ കോടതി ഡല്‍ഹി നിയമസഹായ അതോറിറ്റിയിലെ അഭിഭാഷകരുടെ പട്ടിക തേടി. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് നീട്ടാനാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദിച്ചു.

അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍പ്പോലും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് കോടതി പ്രതികരിച്ചു. പവന്‍ ഗുപ്തയ്ക്ക് അഭിഭാഷകനെ നല്‍കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കാമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.



തീരുമാനം കേട്ട നിര്‍ഭയയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ കോടതിയില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ‘ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഇവിടെയുണ്ട്. അവരുടെ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇരയുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ കൂടി എനിക്കും ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്. മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്.’ നിർഭയയുടെ അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.



തന്റെ മകന്റെ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് പവൻ ഗുപ്തയുടെ പിതാവ് കോടതിക്കു മുൻപാകെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി നിലപാട് സ്വികരിച്ചത്. ഗുപ്തയ്ക്ക് നിയമപരമായ പ്രാതിനിധ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെ നിർഭയയുടെ പിതാവ് എതിർത്തുവെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും അവസാന ശ്വാസം വരെ നിയമസഹായം ലഭിക്കണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനമെന്ന് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ധർമേന്ദർ റാണ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കേസിന്റെ വാദം വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിർഭയയുടെ അമ്മ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.



നിലവിൽ കോടതിയിൽ കേസുകളൊന്നും പരിഗണനയിലില്ലാത്തതിനാൽ വധശിക്ഷയുടെ തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറും അമികസ്ക്യൂറിയും അറിയിച്ചത്. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പുതിയ തീയതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചത്.

