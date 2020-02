ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിലെ ഭജൻപുരയിൽ ദമ്പതികളെയും മൂന്ന് മക്കളെയും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇ-റിക്ഷാ ഡ്രൈവറായ ശംഭു (43), ഭാര്യ സുനിത (38), 16 വയസ്സുള്ള മകൾ, 14 ഉം 12 ഉം വയസുള്ള രണ്ടു ആൺമക്കൾ എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നാലു ദിവസം മുൻപാണ് മരണം നടന്നത്. അഞ്ച് മൃതദേഹങ്ങളും അഴുകി തുടങ്ങിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.



ദുർഗന്ധം കാരണം അയൽക്കാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, പൊലീസെത്തി വീട് തുറന്നപ്പോഴാണ് മരണ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ശംഭുവും കുടുംബവും ആറു മാസം മുൻപാണ് ഭജൻപുരയിലേക്ക് താമസം മാറിയത്.

English Summary: Decomposed Bodies Of 5 Of Family Found At Delhi Home, Suicide Suspected