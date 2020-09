എഎപി എംഎൽഎയ്ക്കു നേരെ വധശ്രമം: പ്രതി പിടിയിൽ; വ്യക്തിവൈരാഗ്യമെന്ന് പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ആം ആദ്മി എംഎൽഎയ്ക്കു നേരേയുണ്ടായ വധശ്രമത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. മെഹ്റോളി എംഎൽഎ നരേഷ് യാദവിനും സംഘത്തിനും നേരെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ അശോക് മാനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിനു രാഷ്ട്രീബന്ധമില്ലെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനുമായി പ്രതിക്ക് വ്യക്തമിവൈരാഗ്യമുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുകയാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് നരേഷ് യാദവിന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിനു നേരെ വെടിവയ്പുണ്ടായത്. ആം

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുമ്പോൾ കിഷൻഗഢിൽ രാത്രി 11 മണിയോടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 6 ബുള്ളറ്റുകൾ കണ്ടെടുത്തു. ബിജെപിയിലെ കുസും ഖത്രിയെ 18000ത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾക്കാണ് നരേഷ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.



English Summary: Police detain man for questioning after shots fired at AAP MLA's convoy