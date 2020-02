‘കെം ചൊ, ട്രംപ്’; യുഎസ് പ്രസിഡന്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അഹമ്മദാബാദിൽ വമ്പൻ പൊതുസമ്മേളനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപിന് ‘ഹൗഡി മോദി’ മാതൃകയിൽ വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കാൻ ഇന്ത്യ. ‘കെം ചൊ, ട്രംപ്’ എന്ന പേരിൽ അഹമ്മദാബാദിലാണ് സ്വീകരണ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 24നാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്.



അടുത്തിടെ നിർമാണം പൂർ‌ത്തിയാക്കിയ സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സ്വീകരണം. ഒരു ലക്ഷത്തിപതിനായിരം ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ട്രംപ് നിർവഹിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പങ്കെടുക്കും.

പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ തട്ടകമായ ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദും ഇരുവരും സന്ദർശിക്കും. സബർമതി ആശ്രമം സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും റോഡ് ഷോയിലും പങ്കെടുക്കും. ഭാര്യ മെലനിയയും ട്രംപിനെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. തനിക്കായി വൻ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്ന് മോദി അറിയിച്ചതായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഹൂസ്റ്റണിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർ മോദിക്കു സ്വീകരണം നൽകാൻ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഹൗഡി മോദി’ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അൻപതിനായിരത്തിലേറെ ആളുകളാണ് ‘ഹൗഡി മോദി’യിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ അതിഥിയാകാൻ ട്രംപിനെ മോദി ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യുഎസ് പാർലമെന്റിലെ നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗം ഉൾപ്പെടെ തിരക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം അസൗകര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു.

