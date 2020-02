പമ്പാനദി വറ്റി; പുണ്യ സ്നാനത്തിനു വെളളം എത്തിക്കാൻ പമ്പാ ഡാം തുറക്കുന്നു

ശബരിമല ∙ പമ്പാനദി പൂർണമായും വറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് അയ്യപ്പന്മാരുടെ പുണ്യ സ്നാനത്തിനു വെളളം എത്തിക്കാൻ പമ്പാ ഡാം തുറക്കുന്നു. കുംഭ മാസ പൂജയ്ക്ക് ബുധനാഴ്ചയാണ് നട തുറക്കുന്നത്.

വേനലിന്റെ തീവ്രതയിൽ പമ്പ, കക്കി നദികളിൽ നീരൊഴുക്ക് ഇല്ല. ത്രിവേണിയ്ക്കും ആറാട്ട് കടവിനും മധ്യേ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം മലിനമാണ്. അതിനാൽ മാസപൂജയ്ക്ക് നട തുറക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പന്മാർക്കു കുളിക്കുന്നതിനും പിതൃതർപ്പണം നടത്തുന്നതിനും വ‌െള്ളമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ഗവിക്കു സമീപത്തെ കുള്ളാർ ഡാം തുറന്നാണ് സാധാരണ പമ്പയിൽ വെ‌ള്ളം എത്തിക്കുന്നത്. വേനൽ കടുത്തതോടെ അതിലും വെള്ളമില്ല, ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പമ്പാ ഡാം തുറക്കുന്നത്.

ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം പമ്പാ ഡാമിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച മുതൽ 18 വരെ പ്രതിദിനം 25000 ഘന അടി വെള്ളം തുറന്നു വിടാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ നിർദേശം നൽകി. കർശന നിബന്ധനകളോടെയാണ് കക്കാട് കെഎസ്ഇബി ഡാം സുരക്ഷാ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനിയർക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. പമ്പാനദി തീരവാസികളും മാരാമൺ കൺവൻഷൻ തീർഥാടകരും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

English Summary: No water in pampa river; pampa dam to be opened