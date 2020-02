യുപിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ പ്രതി വെടിവെച്ചു കൊന്നു

ലക്നൗ ∙ പീഡനത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ കേസിലെ പ്രതി വെടിവച്ച് കൊന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഫിറോസാബാദിലാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി തിലക് നഗറിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് പ്രതി പിതാവിനെ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പെടെ മൂന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരാതിയില്‍ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പരാതി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിതാവിനെ കൊല്ലുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Rape victim’s father shot dead by accused in UP