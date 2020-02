ലഹോർ ∙ ‍‍ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ധനസഹായം നൽകിയ കേസിൽ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണക്കേസിലെ സൂത്രധാരനും ജമാഅത്തുദ്ദവ നേതാവുമായ ഹാഫിസ് സയീദിന് 11 വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ. എൻജിഒയുടെ മറവിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചുവെന്ന രണ്ട് കേസുകളിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പാക്ക് ഭീകര വിരുദ്ധ കോടതിയുടെ നടപടി.

ലഹോറിലും ഗുജ്റൻവാലയിലുമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിലാണ് നടപടി. ഓരോ കേസിലും അഞ്ചര വർഷം തടവും 15000 രൂപ പിഴയും ഒടുക്കണം. രണ്ട് കേസുകളിലെയും തടവ് ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാല്‍ മതി. രാജ്യാന്തര ഭീകരരുടെ യുഎൻ പട്ടികയിലുള്ള സയീദ് മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകാൻ ഗുജ്റൻവാലയിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെ 2019 ജൂലൈയിലാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ലഷ്കറെ തയിബ നിരോധിച്ചതോടെ ജമാഅത്തുദ്ദവ (ജെയുഡി) സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ തലവനായ ഹാഫിസ് സയീദ്, ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനു ധനസഹായം നൽകിയ കേസിലാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സയീദിനെ പിടികൂടാൻ ആവശ്യമായ വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് യുഎസ് ഒരു കോടി ഡോളർ (70 കോടി രൂപ) പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് ധനസഹായം നൽകിയതിന് സയീദ് ഉൾപ്പെടെ 13 പ്രമുഖ ജെയുഡി നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഭീകരവിരുദ്ധ വിഭാഗം കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പുൽവാമ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം രാജ്യാന്തര സമ്മർദം ശക്തമായപ്പോൾ സയീദിന്റെ സംഘടനയുടെ സ്വത്തുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം പാക്ക് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. 2008 ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് ഹാഫിസ് സയീദിനെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ രക്ഷാസമിതി നിരോധിച്ചത്. 166 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയത് ജമാഅത്തുദ്ദവയുടെ ഭാഗമായ ലഷ്കറെ തയിബയായിരുന്നു

English Summary: Hafiz Saeed Gets 11 Years In Jail In Terror Financing Cases