കൂറുമാറ്റക്കാർക്ക് അതൃപ്തി; മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ വീണ്ടും മാറ്റി യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു ∙ കൂറുമാറി എത്തിയ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ ചിലതിൽ മാറ്റം വരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 10 മന്ത്രിമാരുടെയും വകുപ്പുകൾ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും, തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച വകുപ്പുകളിൽ ചിലർ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടു ചില വകുപ്പുകൾ വച്ചുമാറിയത്.



ഇതനുസരിച്ചു പ്രധാന വകുപ്പുകളിലൊന്നായ കൃഷി നൽകിയാണ് ബി.സി.പാട്ടീലിനെ(ഹിരക്കേരൂർ) മുഖ്യമന്ത്രി അനുനയിപ്പിച്ചത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ ആണ് ഇതു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. പാട്ടീലിന് അനുവദിച്ച വനം, പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ആനന്ദ് സിങ്ങിനു (വിജയനഗര) നൽകി. കെ.ഗോപാലയ്യ (മഹാലക്ഷ്മി ലേഔട്ട്) യ്ക്കു ചെറുകിട വ്യവസായത്തിനു പകരം ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് ലഭിച്ചു. തൊഴിൽ മന്ത്രി ശിവറാം ഹെബ്ബാറിനു (യെല്ലാപുര) പഞ്ചസാരയുടെ അധിക ചുമതല കൂടി നൽകി. ബയരതി ബസവരാജിനു (കെആർ പുരം) നഗര വികസനത്തിനു പുറമേ കർണാടക അർബൻ വാട്ടർ സപ്ലെ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ബോർഡ്, കർണാടക അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കോർപറേഷൻ എന്നിവയുടെ കൂടി ചുമതല നൽകി. ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മന്ത്രി ശ്രീമന്ത് പാട്ടീൽ (കഗ്‌വാഡ്) ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യും. പ്രഭു ചവാനാണ് ഈ വകുപ്പ് നേരത്തെ വഹിച്ചിരുന്നത്.

ഇതിനിടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ അതൃപ്തരായ മഹേഷ് കുമത്തല്ലി ഉൾപ്പെടെ മറ്റു കൂറുമാറ്റക്കാരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സധിച്ചിട്ടില്ല. മൈസൂർ സെയ്ൽസ് ഇന്റർനാഷനൽ ലിമിറ്റഡി (എംഎസ്ഐഎൽ) ന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നൽകിയെങ്കിലും കുമത്തല്ലി ഇതു നിരസിച്ചു. അതേസമയം, ഇനിയും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുള്ള ആർആർ നഗറിലെ അയോഗ്യ എംഎൽഎ മുനിരത്ന ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പയെ സന്ദർശിച്ചു.

