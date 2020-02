ദേവ്ബന്ദ് ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഉറവിടമെന്ന് വീണ്ടും ഗിരിരാജ് സിങ്; വിവാദം

ന്യഡൽഹി ∙ ഇസ്‌‌ലാം മതപഠന കേന്ദ്രത്തെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഉറവിടമെന്ന് വീണ്ടും വിശേഷിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവുമായ ഗിരിരാജ് സിങ് വിവാദത്തിൽ. ‘ദേവ്ബന്ദ് ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഉറവിടമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹാഫിസ് സയീദ് ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെ ഭീകരവാദികളെല്ലാം ദേവ്ബന്ദിൽ നിന്നു വന്നവരാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദേവ്ബന്ദും ഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻ ബാഗുമെല്ലാം ചാവേർ ഭീകരരുടെ വിളനിലമാണ്.’ – ഗിരിരാജ് സിങ് ആരോപിച്ചു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഷഹീൻ ബാഗിലെ സമരവേദിയിലുള്ളവർ രാജ്യദ്രോഹികളും ദേശവിരുദ്ധരുമാണെന്ന് ഗിരിരാജ് സിങ് ആരോപിച്ചു. ‘ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധം നിലവിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭമല്ല. ചാവേർ ഭീകരരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. രാജ്യത്തിനെതിരെയുളള ഗൂഢാലോചനയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവർ യഥാർഥത്തിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയല്ല, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനമാണിത്.’ – ഗിരിരാജ് സിങ് ആരോപിച്ചു. കടുത്ത ഹിന്ദുത്വ നിലപാടു പുലർത്തുന്ന ഗിരിരാജ് സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Union minister Giriraj Singh calls islamic seminary in UP as gangotri of terror