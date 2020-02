ഷൊർണൂർ∙ താമസിക്കാനിടമില്ലാതെ ദിവസവും 50 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഗുരുവായൂരിലെത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും ആശ്വാസമേകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇവർക്ക് വേണ്ട അടിയന്തര സഹായം നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കലക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. മലയാള മനോരമ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടി. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ കലക്ടര്‍ എഡിഎമ്മിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

80 വയസ്സുള്ള അമ്മിണിയും 52 വയസ്സുള്ള മകൾ കാമാക്ഷിയും എന്നും രാത്രി ഷൊർണൂരിൽനിന്നു ബസ് കയറി 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയാണ് തലചായ്ക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടപ്പന്തലിൽ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്നു കണ്ണനെ കണ്ടു തൊഴുത് ഷൊർണൂരിലേക്കു മടങ്ങും. പരിചയമുള്ള കടകളിലും വീടുകളിലും ചെറിയ പണികൾ ചെയ്തു പകൽ ചെലവിടും. രാത്രി വീണ്ടും ഗുരുവായൂരിലേക്ക് തിരിക്കും.



ചുഡുവാലത്തൂരിൽ വീട് എന്നൊരു അഭയസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അമ്മിണിക്കും പണ്ട്. അഞ്ചേക്കറോളം സ്ഥലവും. എന്നാൽ, എല്ലാം പല കാലത്ത് പല കാരണങ്ങളാൽ അന്യാധീനപ്പെട്ടുപോയി. കാമാക്ഷിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്, രാജൻ.

കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ശരീരം തളർന്ന രാജൻ, കളിമണ്ണിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കളുണ്ടാക്കും. ഷൊർണൂർ കാരക്കാട്ടെ സന്നദ്ധ സംഘടന ‘ജീവഥ’ നൽകിയ ബങ്ക് ഷോപ്പിൽ ലോട്ടറി വിൽക്കുകയാണ്. മൺപാത്ര തൊഴിലാളി വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ഓഫിസിന്റെ തിണ്ണയിലാണ് ഉറക്കം.



