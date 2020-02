ഇരട്ടസംഖ്യാ ദിവസങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ ആൺകുട്ടി ജനിക്കും; വിവാദമായി പ്രസംഗം

പുണെ∙ ആണ്‍കുട്ടി ജനിക്കാൻ കുറുക്കുവിദ്യയുമായി മറാത്തി ആധ്യാത്മിക നേതാവ് ഇന്ദുരികർ മഹാരാജ്. ഇരട്ടസംഖ്യാ ദിവസങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ പുത്രസൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

ഒറ്റസംഖ്യാ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയാകും. നല്ല സമയത്തല്ല ലൈംഗിക ബന്ധമെങ്കിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി കുടുംബത്തിന് ചീത്തപ്പേര് വരുത്തി വയ്ക്കുമെന്നും പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞു.

ജനപ്രിയ മറാത്തി പ്രഭാഷകൻ കൂടിയാണ് ഇന്ദുരികർ. ഇതിനു പുറമേ സമയം തെറ്റിയുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ ബൗദ്ധിക നിലവാരം കുറവായിരിക്കുമെന്നും പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു.



പുണെയിലെ അഹമ്മദ് നഗറിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ദുരികർ പറയുന്നതെന്നും ഇത്തരം അബദ്ധം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിളമ്പുന്നതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാവുന്നതാണെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

English Summary : 'Intercourse with woman on even date will bring male child'