ഭുവനേശ്വർ∙ ഒഡിഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ മന്ത്രി. 64.26 കോടി രൂപയാണ് നവീൻ പട്നായികിന്റെ ആസ്തി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വൈബ്‌സെറ്റാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. പട്നായികിന്റെ അടക്കം ഇരുപത് മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

2019 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് 64.26 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി. 62,66,663.93 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളും 63,64,15,261കോടി രൂപയുടെ തലമുറയായി കൈമാറിവന്ന വസ്തുവകകളുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. മന്ത്രിസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഏറ്റവും ധനികനെങ്കിൽ കായിക, ഐടി മന്ത്രി തുഷാർകന്തി ബെഹ്‌റയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ദരിദ്രൻ. 26 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആസ്തിയാണ് ബെഹ്‌റയ്ക്കുള്ളത്.



English Summary : With Rs 64.26 Crore Assets, Naveen Patnaik Is Richest Minister In Odisha