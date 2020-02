സോണിയ തുടരുമോ, പുതിയ അധ്യക്ഷൻ വരുമോ? തീരുമാനം ഏപ്രിലിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷയായി സോണിയ ഗാന്ധി തുടരുമോ, മറ്റാരെങ്കിലും നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ പാർട്ടിയുടെ പ്ലീനറി സെഷനിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സെഷൻ ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരത്തിന് മുൻപ് നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അധ്യക്ഷനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ചുമതലയേൽക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. പാർട്ടി മേധാവിയായി മടങ്ങിവരുന്നത് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

19 വർഷം പാർട്ടി അധ്യക്ഷയായിരുന്ന സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി ചുമതലയേറ്റതിനുശേഷം സംഘടനാവിഷയങ്ങളില്‍ സജീവമായി ഇടപെടാതെ മാറിനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം അവർ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയാകാൻ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സജീവ അധ്യക്ഷന്റെ ആവശ്യകത ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പാർട്ടിക്കിടയിൽ തീവ്രമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ ഡൽഹി നിയസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റു പോലും നേടാൻ പാർട്ടിക്കായില്ല.

English Summary: Sonia Gandhi To Stay Or Go? Congress To Decide On Leadership In April