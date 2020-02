കൊച്ചി∙തിരുവനന്തപുരം – കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദിയിൽ ഒരു എസി ചെയർകാറും 2 സെക്കൻഡ് ചെയർകാർ കോച്ചുകളും കൂട്ടും. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുളള സർവീസിൽ 16 മുതലും കണ്ണൂരിൽ നിന്നുളള സർവീസിൽ 17 മുതലും കൂടുതൽ കോച്ചുകളുണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരം– കോഴിക്കോട് ജനശതാബ്ദിയിൽ ഒരു എസി ചെയർകാർ കോച്ച് കൂടി കൂട്ടും. 18ന് ഇത് നിലവിൽ വരും. ഇരുട്രെയിനുകളിലും കോച്ചുകൾ കൂട്ടണമെന്ന യാത്രക്കാരുടെ ഏറെക്കാലമായുളള ആവശ്യത്തിനാണു പരിഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Jan Shatabdi Express to have more coaches