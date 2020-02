കൊല്ലം∙ കൊട്ടിയം ഉമയനല്ലൂരിനു സമീപം പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച ശേഷം പ്രതി റോഡിനടിയിലുളള ടണലില്‍ കയറി ഒളിച്ചു. ഫയര്‍ഫോഴ്‌സും പൊലീസും ചേര്‍ന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടി. എഎസ്‌ഐ ബൈജുവിനെ വെട്ടി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച ശേഷമാണ് റഫീഖ് എന്നയാള്‍ ടണലില്‍ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

ടണലില്‍ കയറി ഒളിച്ച പ്രതിയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമം

English Summary: Man who attacked police in Kollam held in custody