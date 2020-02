തൊടുപുഴ∙ ബൈക്കും ജീപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു. ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം പിടിപി നഗർ സ്വദേശി പാർത്ഥസാരഥി (40) ആണ് മരിച്ചത്. തൊടുപുഴ അരിക്കുഴയിലുള്ള കേരള ഫീഡ്സിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ കാലിത്തീറ്റ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമാണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ചെന്നൈയിലുള്ള ശ്രീറാം ഇടിസി കമ്പനിയിലെ എൻജിനീയറാണ് പാർത്ഥസാരഥി.

English Summary : One dies when bike and jeep collides in Thodupuzha