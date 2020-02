‘തേജസ്വി യാദവ് പോരാ’: മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ ചൊല്ലി മഹാസഖ്യത്തിൽ പോര്

പട്ന ∙ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ ചൊല്ലി ബിഹാർ മഹാസഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പോരു രൂക്ഷം. ആർജെഡി നേതാവും നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നു സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കൾ തുറന്നടിച്ചു.

ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദൾ നേതാവ് ശരദ് യാദവിനെ മഹാസഖ്യം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്നു രാഷ്ട്രീയ ലോക്സമതാ പാർട്ടി (ആർഎൽഎസ്പി) നേതാവ് ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച നേതാവ് ജിതൻ റാം മാഞ്ചി, വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി) നേതാവ് മുകേഷ് സാഹ്നി എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശരദ് യാദവിന്റെ വസതിയിൽ ചേർന്ന രഹസ്യ യോഗത്തിനു ശേഷമാണ് സഖ്യകക്ഷികൾ കടുത്ത നിലപാടു സ്വീകരിച്ചത്.

സഖ്യത്തിലെ മുഖ്യകക്ഷികളായ ആർജെഡി, കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെ യോഗത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല.

ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ തേജസ്വി യാദവിനു കഴിയില്ലെന്നതാണ് സഖ്യകക്ഷികളുടെ നിലപാട്. ബിഹാറിൽ ആർജെഡിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി തേജസ്വി യാദവാണെന്നു പാർട്ടി ദേശീയ കൗൺസിലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ടു തേജസ്വി യാദവ് ഈ മാസം 23നു റോസ്ഗാരി ഹഠാവോ യാത്ര(തൊഴിലില്ലായ്മ നിർമാർജന യാത്ര) പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെയാണ് സഖ്യകക്ഷികൾ ഇടയുന്നത്.

കോൺഗ്രസും തേജസ്വി യാദവിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല. മഹാസഖ്യത്തിൽ സീറ്റു വിഭജന ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാത്തതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബിഹാറിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ എല്ലാ സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് തനിച്ചു മൽസരിക്കുമെന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം ആർജെഡിക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

