കൊറോണ: ഫ്രാൻസിലും മരണം; മരിച്ചത് ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരി

പാരിസ്∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് യൂറോപ്പിലും മരണം. ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള എൺപതുകാരനായ വിനോദസഞ്ചാരിയാണ് ഫ്രാന്‍സില്‍ മരിച്ചത്. ജനുവരി 16ന് ഫ്രാൻസിലെത്തിയ ഇയാൾ ജനുവരി 25 മുതൽ നോർത്ത് പാരിസിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലായിരുന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 11പേര്‍ ഫ്രാന്‍സിലെ ആശുപത്രികളിൽ ചികില്‍സയിലാണെന്ന് ഫ്രാൻസ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി. നേരത്തെ ഫിലിപ്പീൻസ്, ഹോങ്കോങ്, ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചൈനയില്‍ ഇന്നലെ 143 പേര്‍കൂടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതോടെ മരണസംഖ്യ 1523 ആയി. ഹ്യൂബ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം മരണം റിപ്പോർട്ട് െചയ്തിരിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ 2,641 പേർക്ക് പുതിയതായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കൊറോണ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജപ്പാന്‍ തീരത്തടുത്ത ആഡംബര ക്രൂസ് കപ്പലില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരുന്നു. കപ്പലില്‍ 67 പേര്‍ക്കുകൂടി പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കപ്പലിലുള്ള യുഎസ് പൗരന്മാരെ നാളെ ഒഴിപ്പിക്കും. അതിനായി പ്രത്യേകവിമാനം ജപ്പാനിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് യുഎസ് അറിയിച്ചു.

English Summary : Chinese tourist in France dies of coronavirus, first fatality in Europe