തരൂർ കൊലയാളിയെന്ന പരാമർശം; രവിശങ്കർ പ്രസാദിനെതിരെ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിനെതിരെ കോടതി കേസെടുത്തു. ശശി തരൂർ നൽകിയ മാനനഷ്ട ഹർജിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സിജെഎം കോടതി കേസെടുത്തത്. 2018 ഒക്ടോബർ 28 രവിശങ്കർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തരൂരിനെ കൊലയാളിയെന്ന് പരാമർശിച്ചുവെന്നതാണ് കേസ്. ഈ വിഡിയോ ദൃശ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെതിരെയാണ് തരൂർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മെയ് രണ്ടിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിന് കോടതി നോട്ടിസയച്ചു.



English Summary: Court Issues Summons to Ravi Shankar Prasad in Defamation Case Filed by Tharoor