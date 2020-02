തിരുവനന്തപുരം∙ ദേശീയപാതയിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി പത്തു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുമായി ദേശീയപാത വഴി ആംബുലൻസ് കടന്നുപോകുന്നു. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ സാജൻ–മേരി ദമ്പതികളുടെ പത്തുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞാണ് ആംബുലൻസിൽ ഉള്ളത്. പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ജീവനുമായി പോകുന്ന ആംബുലൻസിനു വഴിയോരുക്കുന്നതിന് സഹകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



KL22M6125 കനിവ് 108 ആംബുലൻസ് തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വൈകിട്ട് 5.37ന് കൊച്ചി ആസ്റ്റർ മെഡിസൈറ്റിയിലേക്കു തിരിച്ചു. ഈ വഴി വാഹനങ്ങളുമായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്നവർ വേഗത കുറച്ച് ആംബുലൻസിന് വഴിയോരുക്കാനും നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനുമാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary : Provide way for that ambulance ,10 month old child in need to reach Kochi ASTER Medicity for Liver Transplantation Surgery