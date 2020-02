പ്രണയനൈരാശ്യം: വാലന്റൈൻ ദിനത്തിൽ യുവതിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച് കാമുകൻ

കൊച്ചി∙ പ്രണയനൈരാശ്യത്തെ തുടർന്നു വാലന്റൈൻ ദിനത്തിൽ കാമുകൻ യുവതിയെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി സഗീറിനെതിരെ എറണാകുളം പച്ചാളം സ്വദേശിനിയായ യുവതിയാണ് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. എംജി റോഡിൽ ഇവർ സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിലൂടെ വന്ന് ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഏറെയായി ഇരുവരും അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. കുറച്ചു നാളായി രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകുകയും പിരിയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ബന്ധം തുടരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സഗീർ യുവതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പെൺകുട്ടി അതിനു തയാറായില്ല.

ഇതിനിടെ യുവതിയുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതായും സംശയം തോന്നിയതോടെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് പരാതിക്കാരി പറയുന്നത്. ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിനു സമീപം യുവതി എത്തുന്നത് കാത്തു നിന്ന ശേഷം കാർ ഇടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യുവാവിനെതിരെ വധശ്രമത്തിനു കേസെടുത്ത പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

English Summary: Man tries to kill ex-girlfriend on Valentine's day