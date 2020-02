2020 ജനുവരി റെക്കോർഡിട്ടു, 141 വർഷത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മാസം

വാഷിങ്ടൻ∙ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മാസമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയതെന്ന് യുഎസ് നാഷനൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എൻഒഎഎ) റിപ്പോർട്ട്. എൻഒഎഎയുടെ 141 വർഷത്തെ രേഖകൾ പ്രകാരം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയുടെ അത്ര ചൂടേറിയ മാസം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നേരത്തെ 2016 ജനുവരിയായിരുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മാസം.

അന്നത്തേതിൽനിന്ന് ഈ 2020 ജനുവരി എത്തുമ്പോൾ 0.02 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപുള്ള 1681 മാസങ്ങളിൽ ശരാശരിയിലും കൂടുതൽ ചൂടു രേഖപ്പെടുത്തിയ മൂന്നു മാസങ്ങളേയുള്ളൂ – മാർച്ച് 2016, ഫെബ്രുവരി 2016, ഡിസംബർ 2015– ട്രോപ്പിക്കൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലുണ്ടായ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസവും ഭൂമിയിലെ ചൂടിന് ആക്കംകൂട്ടി.

എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ വർധിച്ച ചൂടിന് കാരണക്കാർ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്. എൽ നിനോ പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളൊന്നും ഈ വർഷമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഗോള താപനില വർധിച്ച രീതിയിൽ ഉയരുന്നതിനു പിന്നിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകത്തെത്തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഴിചാരുന്നതും. കൂടാതെ ഇനിയും ചൂടേറിയ മാസങ്ങൾ വരാമെന്ന ആശങ്കയിലുമാണ് ശാസ്ത്രലോകം.

English Summary: In 141 years of record-keeping, there has never been a warmer January