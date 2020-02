യുദ്ധവിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതിനു മറുപടിയായി യെമനിൽ സൗദിയുടെ വ്യോമാക്രമണം; 31 മരണം

സന ∙ യെമനില്‍ സൗദിയും യുഎഇയും നടത്തിയ സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ 31 പേര്‍ മരിച്ചതായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന. പത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. യെമനിലെ അല്‍ ജ്വാഫിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരാണു മരിച്ചത്. അല്‍ ജ്വാഫിൽ സൗദിയുടെ യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണതിനു പിന്നാലെയാണ് വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായത്. വെള്ളിയാഴ്ച അല്‍ ജ്വാഫ് പ്രവിശ്യയില്‍ സൈനിക സഹായത്തിനായി പറന്ന വിമാനമാണ് ഹൂതികള്‍ വെടിവച്ചിട്ടത്.

ആക്രമണത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹൂതി വിമത‍ര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റവരെ അൽ ജ്വാഫിലെയും സനായിലെയും വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത ദുരന്തമാണ് യെമനിലുണ്ടായതെന്ന് ഹൂതി വിമതര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: More than 30 civilians killed by Saudi-led airstrikes in Yemen