കോഴിക്കോട്∙ തേനീച്ചകളുടെ കുത്തേറ്റ് വയോധികൻ മരിച്ചു. അരീക്കോട് കുറ്റിപ്പുറത്തുചാലിൽ താരിപ്പറമ്പത്ത് കെ.സി. അബ്ദുറഹ്മാൻ (69) ആണ് മരിച്ചത്. കോടഞ്ചേരി കണ്ടപ്പൻചാൽ ആർച്ച് പാലം കാണാനെത്തിയവരെ തേനീച്ചക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ മൂന്നു തേനീച്ച കൂടുകളുണ്ട്. ഒൻപതു പേർക്കു കുത്തേറ്റു.

English Summary : 69-year-old man stung to death by swarm of bees