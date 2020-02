ഇറാഖിലെ യുഎസ് എംബസിക്കു സമീപം റോക്കറ്റാക്രമണം; ദൂരേയ്ക്കു വൻ മുഴക്കം

ബഗ്‌ദാദ്∙ ഇറാഖ് തലസ്ഥാനമായ ബഗ്ദാദിലെ യുഎസ് എംബസിക്കു സമീപം റോക്കറ്റാക്രമണം. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നിലധികം റോക്കറ്റുകള്‍ പതിച്ചതായി യുഎസ് സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസി ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രീൻ സോണിലായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇറാഖിലെ യുഎസ് സൈനികരേയും എംബസിയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒക്ടോബറിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന 19-ാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്.

ടൈഗ്രിസ് നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ് മിക്ക വിദേശ എംബസികളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ സോൺ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ എത്ര റോക്കറ്റുകളാണ് മേഖലയിൽ പതിച്ചതെന്നോ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് യുഎസ് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഗ്രീന്‍ സോണിന് സമീപം വിമാനം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് വൻ മുഴക്കം കേട്ടതായും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

