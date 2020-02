ജപ്പാൻ കപ്പലിലെ 2 ഇന്ത്യക്കാർക്കു കൂടി കൊറോണ; ചൈനയിൽ നിന്നുവന്നവരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജപ്പാനിലെ യോകോഹാമ തുറമുഖത്തു പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആഡംബരക്കപ്പൽ ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസിലെ രണ്ടു ഇന്ത്യക്കാർക്കു കൂടി കോവിഡ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരത്തെ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 3700 ലേറെ യാത്രക്കാർ ഇപ്പോഴും കപ്പലിൽ കഴിയുകയാണ്. 19 വരെ കപ്പലിലുള്ളവർക്ക് കരയിലിറങ്ങാനാകില്ല. ഈ കാലാവധി കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. 138 ഇന്ത്യക്കാരാണ് കപ്പലിലുള്ളത്.

അതേസമയം, കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് തിരികെയെത്തിച്ച 406 ഇന്ത്യക്കാർക്കും കൊറോണ ബാധയില്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവസാനം വന്ന ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലവും നെഗറ്റീവാണ്. ഡൽഹി ചാവ്‌ലയിലെ ഇൻ‍ഡോ – ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് (ഐടിബിപി) ആസ്ഥാനത്തെ ക്യാംപിലാണ് ഇവർ ഉള്ളത്. ഇവരെ വീടുകളിലേക്കു തിരികെ അയക്കാനുള്ള നടപടികൾ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഏഴ് മാലദ്വീപ് പൗരന്മാരും സംഘത്തിലുണ്ട്.

ഈ മാസം 1,2 തീയതികളിലായി 650 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വുഹാനിൽ നിന്നു തിരികെയെത്തിച്ചത്. ഇവരിൽ 406 പേർ ഡൽഹി ചാവ്‌ലയിലെ ഐടിബിപി ആസ്ഥാനത്തും ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹരിയാനയിലെ മനേസറിലുള്ള ക്യാംപിലുമാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ മൂന്നു പേർക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൂന്നു കേസുകളും കേരളത്തിലാണ്. ഒരാൾ അസുഖംമാറിയതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു.

കോവിഡ് കൊറോണ ബാധിച്ച് ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1665 ആയി. ഞായറാഴ്ച 142 പേർ കൂടി മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മരണസംഖ്യ ഉയർന്നത്. ഹ്യുബെ പ്രവിശ്യയിലാണ് കൂടുതൽ പേരും മരിച്ചത്. ‍ഞായറാഴ്ച തായ്‌വാനിലും ഒരാളും കൊറോണ മൂലം മരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ആദ്യ കൊറോണ മരണമാണ് ഇത്. ചൈനയിൽ‌ ഇതുവരെ 68,500 പേർ‌ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാനായി ഇന്ത്യ ചൈനയിലേക്ക് മെഡിക്കല്‍ സാമഗ്രികള്‍ അയയ്ക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ അംബാസിഡര്‍ വിക്രം മിസ്‌റി വ്യക്തമാക്കി.

