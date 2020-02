വാരാണസി∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പല ഭാഗത്തു നിന്നും സമ്മർദം ഉണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു, അത് ഇനിയും തുടരും. നിയമം നടപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. രാജ്യം ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്നതാണ് ഈ നിയമമെന്നും വാരാണസിയിൽ നടന്ന പൊതു ചടങ്ങിൽ മോദി പറഞ്ഞു.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ തീരുമാനത്തിലും മാറ്റമില്ല. കശ്മീർ പുനഃസംഘടനയും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും രാജ്യതാൽപര്യം മുൻനിർത്തിയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വാരാണസിയില്‍ പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിൽ ചില സർക്കാർ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



English Summary : We remain firm on decisions on Article 370, CAA despite pressure : PM Modi