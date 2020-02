സമ്പത്ത് സ്ഥിരം കേരളത്തിലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം; 1.5 ലക്ഷം രൂപ യാത്രാ ബത്തയ്ക്ക് അംഗീകാരം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി കാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ നിയമിച്ച എ.സമ്പത്തിന് യാത്ര ചെയ്ത വകയിൽ 1.5 ലക്ഷംരൂപ അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കും തിരിച്ചും വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചതിനും കേരളത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തതിനുമാണ് ബത്ത.

കഴിഞ്ഞവർഷം ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്പത്തിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. കേരള ഹൗസ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ 2 അസിസ്റ്റന്റുമാരെയും 1 ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റിനെയും പ്രത്യേക പ്രതിനിധിക്കായി നൽകി. ഡൽഹിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക വാഹനവും അനുവദിച്ചു.

സമ്പത്തിന്റെ യാത്രാ ബത്തയെക്കുറിച്ചു നിയമന ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ സമ്പത്ത് നൽകിയ യാത്രാ ബിൽ കേരള ഹൗസ് റസിഡൻസ് കമ്മിഷണർ പൊതുഭരണവകുപ്പിലേക്ക് അയച്ചു. അവിടെനിന്ന് ധനവകുപ്പിലെത്തിയ ബില്ലിനു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമ്പത്ത് മിക്ക സമയത്തും കേരളത്തിലാണെന്ന ആക്ഷേപം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നതിനിടെയാണു യാത്രാബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയെന്ന തസ്തിക സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചത് ആദ്യമായാണ്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെ പദ്ധതികളും സഹായവും വേഗത്തില്‍ നേടിയെടുക്കാനാണു പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയെ നിയമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം. കേന്ദ്രപദ്ധതികള്‍ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നിലവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു പുറമേയാണു സമ്പത്തിനെയും നിയമിച്ചത്. ആറ്റിങ്ങല്‍ എംപിയായിരുന്ന സമ്പത്ത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 38,247 വോട്ടിന് അടൂര്‍ പ്രകാശിനോടു പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Special Representative Of Kerala Government In Delhi, A Sampath's Travel Bill Cleared By Finance Department