മൂന്നാറിനു സമീപം ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്കു മറിഞ്ഞ് രണ്ട് മരണം

മൂന്നാർ ∙ മൂന്നാറിനു സമീപം പോതമേട്ടിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ജീപ്പ് കൊക്കയിലേക്കു മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു, രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം. അപകടം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷമാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

കല്ലാർ ടണലിലെ തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. അതിരപ്പള്ളി സ്വദേശി രാജേഷ് (31), തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി പുഷ്പാംഗദൻ (60) എന്നിവർ സംഭവ സ്ഥലത്തു വച്ചു മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ വടാട്ടുപാറ സ്വദേശി കുര്യാക്കോസ് (55), കോട്ടയം പാമ്പാടി സ്വദേശി അജയ് (24) എന്നിവരെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: Accident at Munnar; two died and two injured