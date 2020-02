ആവശ്യമായ ഹാജരുണ്ട്, അലന് പരീക്ഷ എഴുതാം: കണ്ണൂർ സർവകലാശാല

കണ്ണൂർ∙ പാലയാട് നിയമപഠനകേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർഥിയായ അലൻ ഷുഹൈബിന് എൽഎൽബി പരീക്ഷയെഴുതാൻ അവസരം നൽകുമെന്നു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല. മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ‌ അലൻ. എൽഎൽബി രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയാണു നാളെ ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ ഹാജർ അലനുണ്ട്.

സർവകലാശാല അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ പരീക്ഷയെഴുതാമെന്നും അനുവാദം സംബന്ധിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനകം സർവകലാശാല വിവരം നൽകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള നിർദേശം സർവകലാശാലയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary : Kannur University give permission to Alan Shuhaib to write llb exam which starts tomorrow