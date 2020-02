മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനു വേണ്ടി: പ്രിയം മുതല, മാൻ; വൈറസിനെ ഭയക്കാതെ ചൈനയുടെ വിശപ്പ്‌

ബെയ്ജിങ്∙ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലായി ചൈനയിലെ പൊലീസുകാർ പല സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ശക്തമായ തിരച്ചിലാണ് നടത്തുന്നത്. വീടുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ എന്നു വേണ്ട രാജ്യത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയും അരിച്ചുപെറുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇവർ. നാടുവിറപ്പിക്കുന്ന കള്ളനെയോ ഒളിവിലായ കൊലപാതകിയേയോ പിടിക്കാനല്ല ഇത്.

മറിച്ച് വന്യമ‍ൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ കൈയോടെ പിടികൂടാനാണ് ഈ മിന്നൽ പരിശോധന. 700 ഓളം പേരെയാണ് സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. കൊറോണ വൈറസ് നിർദാക്ഷണ്യം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൈനയിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്നതിനും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശോധനയും അറസ്റ്റും.

രോഗത്തിന് വിനയായ ‘ഭക്ഷണസംസ്കാരം’

ചത്തതും അല്ലാത്തതുമായ 40,000ത്തിൽ അധികം മൃഗങ്ങളെയാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ അണ്ണാൻ, പന്നി, കീരി എന്നിവയും ഉൾപ്പെടും. വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും മൃഗങ്ങളുടെ തോലും മറ്റും മരുന്നുകൾക്കും മറ്റുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ചൈനീസ് ജനതയുടെ അഭിരുചിയെ, വർഷങ്ങളായി പിൻതുടർന്നു വന്ന ഭക്ഷണസംസ്കാരത്തെ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനി കൊറോണയുമായി എത്രയൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും.



പാമ്പ് ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈനയിലെ സിസിക്വാവോയിൽ കുപ്പിയിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ ഇനം പാമ്പുകൾ

‘ആളുകൾ വന്യജീവികളെ വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനെ ഭക്ഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം അവ സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് ആഢ്യത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നു’– മുതലയുടെയും മാനുകളുടെയും ഇറച്ചി വൻ തോതിൽ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വിൽക്കുന്ന ഗോങ് എന്ന വ്യാപാരി പറയുന്നു. മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്നതിലുള്ള താൽക്കാലിക വിലക്ക് മാറിക്കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. വന്യജീവികൾ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെയും അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തെയും എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈറസ് പടർന്നതെങ്ങനെ ?

ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടർന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജനുവരിയിലാണ് മത്സ്യമാംസങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ചന്തകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് ഈനാംപേച്ചികൾ വഴിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പന്നി, ഉടുമ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നും പടർന്നതാകാമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. വുഹാനിലെ കടൽഭക്ഷ്യ ഇനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കാണ് ആദ്യം കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവിടെ വവ്വാൽ, പാമ്പ്, വെരുക് തുടങ്ങി നിരവധി വന്യജീവികളുടെ വിൽപന നടന്നിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും കണക്കിലെടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അങ്ങാടികളെല്ലാം താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടാൻ ജനുവരിയിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിടുന്നത്.



എന്നാൽ ചൈനയിൽ ആഴത്തിൽ വേരുറച്ച ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തെ അത്ര പെട്ടെന്ന് തുടച്ചുമാറ്റാനാവില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന പൊലീസ് പരിശോധനാ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ‘ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും കണ്ണിൽ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവയാണ്, അല്ലാതെ അവ മനുഷ്യനൊപ്പം ഭൂമി പങ്കിടുന്നവയല്ല’, ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിലെ ജന്തുശാസ്ത്ര ഗവേഷകനായിരുന്ന വാങ് സോങ്ങിന്റെ വാക്കുകൾ ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.



ഇതാദ്യമായല്ല ചൈനയിലെ മത്സ്യമാംസ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ഉയരുന്നത്. 2003 ൽ സാർസ് വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോഴും അത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നതെന്ന വാദം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സാർസിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായി മരണസംഖ്യ ഉയരുമ്പോളും അത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പടരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴും ഭക്ഷണശീലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും രണ്ടു തട്ടിലാണ്. താൽക്കാലികമായുള്ള അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ പോലും വൻ വാഗ്വാദങ്ങൾക്കാണ് ഇടവരുത്തുന്നത്. ചൈനയിൽ ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് 1770 ഓളം ആളുകളാണ് മരിച്ചത്. 70,000 ത്തോളം ആളുകൾക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചൈനീസ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന് നടത്തുന്നു

ചൈനയിൽ ഉയരുന്ന അനധികൃത കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ

വന്യജീവി വില്‍പനയിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനവും ഇത് നിർത്തലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാരിനെ പിന്നോട്ടുവലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് സർക്കാർ മറ്റു വഴികളില്ലാതെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയതും. 2006 ൽ വന്യജിവി വില്‍പനയിലൂടെ 20 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു ആകെ ലഭിച്ച വരുമാനം. വന്യജീവികളുടെ ഉപയോഗത്തെ കൂടുതലായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പാണെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് മറപിടിച്ച് അനധികൃത വന്യജിവി വേട്ട ഉയരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്.

മരുന്നുകളിലും ഭക്ഷണമായും ഉപയോഗിക്കാനാണ് അനധകൃത വേട്ട. അനധികൃത വന്യജീവി വ്യാപാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണന കേന്ദ്രവും ചൈനയാണെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി സംഘങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതും. അനധികൃതമായാണ് വുഹാനിലെ ഹ്വാനന്‍ മാംസമാർക്കറ്റിൽ വന്യജീവികളുടെ ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നത്. മുതല മുതൽ കൊവാലയുയുടെയും കങ്കാരുവിന്റെയും വരെ ഇറച്ചി ലഭിക്കുന്ന ചന്ത എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. ഓരോ കടയിലും ലഭിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രം സഹിതമാണ് മാർക്കറ്റിലെ പരസ്യം. മാംസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലും. ഇവിടെനിന്നു വാങ്ങിയ പാമ്പിറച്ചിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നതെന്നതെന്നും പഠനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.



അതേസമയം കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചത് അനധികൃത വിപണിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി അന്വേഷണ ഏജൻസി(ഇഐഎ) വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒറ്റമൂലികൾ തേടിപോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ സഹജസ്വഭാവമാണ് ഇവിടെയും കച്ചവടമായത്. റിനോസറുകളുടെ കൊമ്പ് കോറോണയ്ക്കുള്ള ഉത്തമ ചികിത്സയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിൽപ്പന നടക്കുന്നതും.

