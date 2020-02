ഫ്രാൻസിലേക്കു കാൽനടയാത്ര; 13 ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ ബാഡ്മേറിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ

ജയ്പുർ ∙ തായ്‍ലൻഡിൽ നിന്നു ഫ്രാൻസിലേക്കു കാൽനടയായി സമാധാനയാത്ര പോകുകയായിരുന്ന 13 ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളെ ബാഡ്മേറിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകുന്നതിനുള്ള മതിയായ യാത്രാരേഖകളില്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണു നടപടി. ഇന്ത്യയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള വീസ ഇവർക്കുണ്ട്.

യാത്രപോകുന്ന റൂട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളോ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശമായ ബാഡ്മേർ വഴി പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകുന്നതിനോ ഉള്ള രേഖകളോ ഇവരുടെ പക്കലില്ല. ജില്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. ആവശ്യമായ അനുമതി നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭിക്ഷുക്കളെ യാത്ര തുടരാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നാലായിരത്തിലേറെ കിലോമീറ്റർ ഇതിനോടകം യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇവർ ഇവിടെയെത്തിയത്.

