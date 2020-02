കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ; വേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ

ഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിന്റെ വാഗ്ദാനം ഇന്ത്യ നിരസിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ അതീവ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെന്നും, ഇരു രാജ്യങ്ങളും മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചാൽ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഗുട്ടെറസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം.



ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും, ജമ്മു കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തുടരുമെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കും. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാംകക്ഷിയുടെ മധ്യസ്ഥത ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പകരം പാക്കിസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണെന്നും പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് പാക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മഹമൂദ് ഖുറേഷിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചും നിയന്ത്രണരേഖയിലെ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെയധികം ആശങ്കാകുലനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Concerned Over J&K, Says UN Chief In Pak; India Rejects Mediation Offer