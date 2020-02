കെഎഎസ് പരീക്ഷ: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും 22ന് അവധി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎഎസ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ മാസം 22ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളൂകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷാ സെന്ററുകളായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾക്ക് നേരത്തെ അവധി നൽകിയിരുന്നു. പകരമുള്ള പ്രവൃത്തി ദിനം പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിപക്ഷം സ്കൂളുകളിലും പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനാൽ അധ്യയനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് തീരുമാനം. 1534 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നാലു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്.

English Summary: Holiday announced on Feb 22nd for all Schools