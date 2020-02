മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ട്രെയിനില്‍ ഒരു സീറ്റ് നിത്യപൂജയ്ക്ക് - വിവാദം

കൊച്ചി∙ വാരാണസി – ഇൻഡോർ കാശി മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസിൽ ഒരു സീറ്റ് ചെറിയ ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റിയതു വിവാദമാകുന്നു. ഇന്നലെ വാരാണസിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണു മൂന്നു ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുളള ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ട്രെയിനിലെ ബി 5 കോച്ചിലെ 64–ാം നമ്പർ സീറ്റ് പൂജയ്ക്കായി ഒരുക്കിയത് പിന്നീടു വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

എല്ലാ ദിവസവും ട്രെയിനിൽ ആരാധനയ്ക്കായി ഒരു സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുമെന്നാണു അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ട്രിപ്പിൽ സൈഡ് ലോവർ ബെർത്താണു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിവ ഭഗവാന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സീറ്റിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇൻഡോറിനു സമീപമുള്ള ഓംകാരേശ്വർ, ഉജ്ജയിനിലുള്ള മഹാകാലേശ്വർ, വാരാണസിയിലുള്ള കാശി വിശ്വനാഥ് ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് വാരാണസി – ഇൻഡോർ കാശി മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ യാത്ര. ഞായറാഴ്ച ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത ട്രെയിൻ ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

കാശി മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസിലെ ബി 5 കോച്ചിലെ 64–ാം നമ്പർ സീറ്റ് പൂജയ്ക്കായി ഒരുക്കിയപ്പോൾ. ചിത്രം: എഎൻഐ, ട്വിറ്റർ

തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോ കർപ്പൂരമോ ട്രെയിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണു നിയമമെങ്കിലും പുതിയ ട്രെയിനിൽ തീപ്പെട്ടിയുമായി നിൽക്കുന്നതു ടിടിഇയാണ്. ട്രെയിനിനു തീപിടിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്തം റെയിൽവേ ഏറ്റെടുക്കുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കു പോലും കൺഫേം ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാത്ത രാജ്യത്തെ റെയിൽവേ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിലെ ഒൗചിത്യമില്ലായ്മ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

English Summary: Seat Number 64 On Train Launched By PM Turned Into Temple For Lord Shiva