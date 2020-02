ഡിജിപിയുടെ ചട്ടലംഘനം അറിഞ്ഞ് സർക്കാർ; ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാർ ഇടപാടിന്‌ അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം∙ ടെന്‍ഡര്‍ വിളിക്കാതെ ഡിജിപി ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയതു സര്‍ക്കാരിന്റെ അറിവോടെയെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ പുറത്ത്. ഈ ഇടപാടിന് അനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ട് ജനുവരി 5-ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ പാലിക്കാതെ സപ്ലൈ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയ പ്രവൃത്തി സാധൂകരിച്ച് - അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുവെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ 1.26 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാകാരണങ്ങളാല്‍ ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ പാലിക്കാതെ രണ്ടു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനങ്ങള്‍ 1,10,04,000 രൂപ ചെലവില്‍ വാങ്ങാന്‍ സപ്ലൈ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുകയും 30 ശതമാനം മുന്‍കൂര്‍ തുകയായി നല്‍കിയതായും ഡിജിപി അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറുകളുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ കാരണം അവ വാങ്ങുന്നതിന് ഓപ്പണ്‍ ടെന്‍ഡര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതിനാലും ഇത്തരം കാറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കുറവായതിനാലുമാണ് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍നിന്ന് കാറുകള്‍ വാങ്ങുന്നതെന്നാണ് ഡിജിപി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി കൂടാതെയും ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ പാലിക്കാതെയും വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ ഡിജിപിയുടെ നടപടി സാധൂകരിച്ച് അനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary : Evidence showing that DGP bought bullet proof vehicle with the knowledge of government