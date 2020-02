പൗരത്വ നിയമ പ്രതിഷേധം: മഗ്സസെ അവാർഡ് ജേതാവ് യുപിയിൽ അറസ്റ്റിൽ

ലക്നൗ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (സിഎഎ), പൗര റജിസ്റ്റർ (എൻആർസി) തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനിറങ്ങിയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും മഗ്സസെ അവാർഡ് ജേതാവുമായ സന്ദീപ് പാണ്ഡെയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗവിലാ‌ണ് സംഭവം.

സിഎഎയ്ക്കെതിരെ നിരന്തരം വിമർശനം നടത്തുന്നയാളാണ് പാണ്ഡെ. ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം മറ്റു 9 പേരെയും പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. രണ്ടു മാസമായി സിഎഎയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന ലക്നൗ ക്ലോക്ക് ടവറിൽനിന്നാണ് പാണ്ഡെയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പാണ്ഡെയും സംഘാംഗങ്ങളും സിഎഎയെ വിമർശിക്കുന്ന നോട്ടിസുകൾ വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് താക്കുർഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസറെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

