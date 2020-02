ദൈവത്തിന്റെ സീറ്റ് സ്ഥിരമല്ല, ട്രെയിനിൽ ക്ഷേത്രവുമില്ല: വിവാദം വേണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാരാണസി – ഇൻഡോർ മഹാകാല്‍ എക്സ്പ്രസിലെ ഭഗവാന്‍ ശിവന്‍റെ സീറ്റ് താല്‍ക്കാലികമായിരുന്നുവെന്ന് റെയില്‍വേ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഞായറാഴ്ച ഫ്ലാഗ് ഒാഫ് ചെയ്ത ട്രെയിന്‍ വിവാദങ്ങളിലേയ്ക്കു ചൂളം വിളിച്ചതോടെയാണു റെയില്‍വേയുടെ വിശദീകരണം. ട്രെയിനില്‍ ദൈവത്തിനു സീറ്റ് മാറ്റിവച്ചിട്ടില്ലെന്നും ക്ഷേത്രമില്ലെന്നും ഐആര്‍സിടിസി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്‍ഡോറിനു സമീപത്തെ ഒാംകാരേശ്വര്‍, ഉജ്ജയ്നിലെ മഹാകാലാശ്വേര്‍, വാരാണസിയിലെ കാശി വിശ്വനാഥ് എന്നീ ജ്യോതിര്‍ലിംഗ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണു മഹാകാല്‍ എക്സ്പ്രസ്. ട്രെയിനിലെ ബി 5 കോച്ചിലെ 64–ാം നമ്പര്‍ സീറ്റില്‍ ശിവന്റെ ചിത്രങ്ങളും പൂമാലകളും കൊണ്ടു ചെറിയ ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. റെയില്‍വേയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ദൈവത്തിന് സീറ്റ് റിസര്‍വ് ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്.

സീറ്റ് സ്ഥിരമായി ദൈവത്തിനു മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ ആലോചനയുണ്ടെന്ന് ചില റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൂചന നൽകി. ഇതിനിടയില്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന്‍റെ ചിത്രം പ്രധാനമന്ത്രിക്കായി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈദരാബാദ് എംപി അസദുദീന്‍ ഒവൈസി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോ കര്‍പ്പൂരമോ ട്രെയിനില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന നിയമം നിലനില്‍ക്കെ സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയായി.

ഇതോടെയാണു വിശദീകരണവുമായി ഐആര്‍സിടിസി രംഗത്തുവന്നത്. ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോള്‍ റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ചിലര്‍ കംപാര്‍ട്ടുമെന്‍റിനകത്ത് താല്‍ക്കാലികമായി പ്രാര്‍ഥിച്ചതാണെന്ന് ഐആര്‍സിടിസി പറയുന്നു. ഈ മാസം 20 മുതലാണ് മഹാകാല്‍ എക്സ്പ്രസിന്‍റെ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

English Summary: No Seat for Lord Shiva in Train, Says Railway Officials