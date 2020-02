തോക്കുകള്‍ നഷ്ടമായില്ല; വെടിയുണ്ട കാണാതായ കേസില്‍ രണ്ടുമാസത്തിനകം കുറ്റപത്രം

തിരുവനന്തപുരം∙ തോക്കുകള്‍ കാണാതായെന്ന സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട് തള്ളി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരി. സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശിച്ച ഇന്‍സാസ് റൈഫിളുകള്‍ മുഴുവന്‍ തിരുവനന്തപുരം എസ്എപി ക്യാംപില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചാണ് എഡിജിപി ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരിയുടെ വിശദീകരണം.

660 റൈഫിളുകളില്‍ 647 എണ്ണമാണ് ക്യാംപില്‍ എത്തിച്ചത്. ശേഷിച്ച പതിമൂന്ന് തോക്കുകള്‍ മണിപ്പൂരിലെ എആര്‍ ബറ്റാലിയനിലുണ്ടെന്ന് എഡിജിപി പറഞ്ഞു. വിഡിയോ കോള്‍ വഴി ഈ തോക്കുകളു‍ടെ നമ്പറും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയെന്നും തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു. 25 ഇന്‍സാസ് റൈഫിളുകള്‍ കാണാനില്ലെന്നാണ് സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട്.

വെടിയുണ്ടകള്‍ കാണാതായ കേസില്‍ ഉന്നതരുടെ പങ്കും അന്വേഷിക്കും. കൂടുതല്‍ പ്രതികളും അറസ്റ്റും ഉണ്ടാകും. രണ്ടുമാസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരി അറിയിച്ചു. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ വിശ്വസിക്കണം. പ്രാധാന്യം തെളിവുകള്‍ക്കു മാത്രമെന്നും തച്ചങ്കരി വ്യക്തമാക്കി.



വെടിയുണ്ടകള്‍ കാണാതായ കേസില്‍ രണ്ടു മാസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്ന് തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു. ഉന്നതര്‍ക്കെതിരെയും അന്വേഷണവും അറസ്റ്റും ഉണ്ടാകും. സത്യസന്ധമായും സുതാര്യമായും അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും-തച്ചങ്കരി വ്യക്തമാക്കി.



English Summary : No rifles were lost, says Crime Branch ADGP