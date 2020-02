വെടിയുണ്ടകൾ കാണാതായതിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം; ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാന പൊലീസിന്റെ വെടിയുണ്ടകൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. കേസിൽ അന്വേഷണം പൊലീസ് തന്നെ നടത്തുന്നത് കാര്യക്ഷമവും നീതിയുക്തവുമാകില്ല എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പൊതു പ്രവർത്തകനായ ജോർജ് വട്ടുകുളമാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് നിലവിൽ കേരള പൊലീസിനുള്ളതെന്നും പ്രതികളെ പിടിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു. അതേസമയം വെടിയുണ്ടകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത സ്റ്റോക് രജിസ്റ്ററുകൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടക്കാല ഉത്തരവിടണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേസ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കും.

English Summary : Petituion in High Court for CBI investigation on bullet missing case