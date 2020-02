ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശമാണ്. എന്നാൽ ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാതെ പ്രതിഷേധം തുടരാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്ന ബദൽ മേഖല എതാണ്? പൗരത്വം ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രണ്ടു മാസമായി ഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻബാഗിൽ തുടരുന്ന സമരത്തിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശം.

‘സ്വതന്ത്രമായി അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് അതിരുകളും അതിര്‍വരമ്പുകളുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാൽ നാളെ മറ്റൊരു കൂട്ടർ വന്ന് ഇതുപോലെ വേറൊരിടത്ത് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വഴികൾ കണ്ടെത്തണം. എല്ലാവരും പ്രതിഷേധം തീർത്ത് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ ആളുകൾ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമെന്നാണ് കോടതിയുടെ ആശങ്ക’–കോടതി പറഞ്ഞു. ഷഹീൻബാഗിലെ സമരക്കാർക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

അതിസമയം, ഷഹീൻബാഗിലെ സമരക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനെ നിയോഗിച്ചു. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സഞ്ജയ് ഹെഗ്ഡെയാണ് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ചത്. സമരക്കാരുമായി സംസാരിക്കാൻ ഹെഗ്ഡെയ്ക്ക് ആരുടെയും സഹായം തേടാം. തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

ഹെഡ്ഗെയും മുൻ വിവിരാവകാശ കമ്മിഷണർ വജാഹത് ഹബീബുള്ളയും ചേർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് സമരം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാനും ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ജസ്റ്റിസ് എസ്. കെ. കൗൾ, ജസ്റ്റിസ് കെ. എം. ജോസഫ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

60 ദിവസമായിട്ടും ഷഹീൻബാഗ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. ഹെഗ്ഡെയെ നിയമിക്കുന്നതില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എതിര്‍ത്തെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതി വഴങ്ങിയില്ല. പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെ പരസ്യനിലപാടെടുത്ത ആളാണ് അഡ്വക്കറ്റ് സഞ്ജയ് ഹെഗ്ഡെ.

