ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് തീ പടർന്ന് അമ്മയ്ക്കു പിന്നാലെ ആറുവയസുകാരിയും മരിച്ചു

പെരുമ്പാവൂർ ∙ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് തീ പടർന്ന് അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും പൊള്ളലേറ്റ സംഭവത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആറുവയസുകാരി മരിച്ചു. ഒക്കൽ ആന്റോപുരം പള്ളിക്കരക്കാരൻ സെബിയുടെയും നിമ്മിയുടെയും മകൾ ദിയ ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവം നടന്ന് മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിമ്മിയും മരിച്ചിരുന്നു.

ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ദിയയെയും ഡെല്ലയെയും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോയമ്പത്തൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി പത്തരയ്ക്കായിരുന്നു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ അപകടമുണ്ടായത്. കാലടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറാണ് സെബി. അപകട സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു.

English Summary: Six-year-old girl died after a fire broke out of a gas cylinder