പദ്ധതിയുണ്ടോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ?; റെയിൽ മന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ, നെട്ടോട്ടമോടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ

കൊച്ചി ∙ കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ 22ന് കൊച്ചിയിൽ എത്താനിരിക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പദ്ധതികൾ തിരഞ്ഞുള്ള ഒാട്ടത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ബജറ്റിൽ കേരളത്തിലെ വൻകിട റെയിൽവേ പദ്ധതികൾക്കൊന്നിനും 1000 രൂപ തികച്ച് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മുൻപു പൂർത്തിയായ ചെറിയ പദ്ധതികളാണു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ആലുവ, കാസർകോട്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, പാലക്കാട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ലിഫ്റ്റുകളും കോട്ടയത്തു പുതിയ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം, തിരുവല്ലയിൽ മൂന്നു വർഷമായി പണിയുന്ന നടപ്പാലം, എറണാകുളം ജംക്‌ഷനിൽ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് എന്നിവയാണ് ഉദ്ഘാടന പട്ടികയിലുള്ളത്. വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കൂടിയുളള പിയൂഷ് ഗോയൽ സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ പരിപാടിക്കായാണു കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത്. റെയിൽവേ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ വേദിയിൽ നിന്നു വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാകും നടത്തുക.

2019 മാർച്ചിൽ പിയൂഷ് ഗോയൽ തറക്കില്ലിട്ട നേമം ടെർമിനൽ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പണമില്ലാത്തതു കൊണ്ടു എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. 207 കോടി രൂപ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാനും 132 കോടി രൂപ ടെർമിനലിനും വേണ്ട പദ്ധതിക്ക് ആകെ 50 ലക്ഷം രൂപയാണു ഇത്തവണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ പൂർണമായും കേന്ദ്രം അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന വികാരം ശക്തമായിരിക്കുന്നതിനടിയിലാണു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം.

കേരളം ഭൂമിയേറ്റെടുത്തു നൽകാത്തതും പകുതി ചെലവു വഹിക്കാത്തതും മൂലമാണു പണം നൽകാത്തതെന്ന പതിവു മറുപടിയാകും മന്ത്രി ആവർത്തിക്കുക. എന്നാൽ നേമവും എറണാകുളം– ഷൊർണൂർ മൂന്നാം പാതയും റെയിൽവേ സ്വന്തം ചെലവിൽ ചെയ്യേണ്ട പദ്ധതികളാണ്. മൂന്നാം പാതയ്ക്ക് 1000 രൂപയാണ് ഇത്തവണ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത്. എംപിമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുകളോ പദ്ധതികളോ ഒന്നും കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

എംപിമാർ നേരിട്ടു കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് അവരെ പറ്റിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു വിഷയത്തിലും റെയിൽവേ നടപടിയെടുക്കാറില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. കേന്ദ്രത്തിനു എന്തെങ്കിലും ആത്മാർഥതയുണ്ടെങ്കിൽ നേമം, എറണാകുളം- ഷൊർണൂർ മൂന്നാം പാത എന്നിവയ്ക്കെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനു പണം അനുവദിക്കുമായിരുന്നുവെന്നു യാത്രക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൊല്ലം, പാലക്കാട് പിറ്റ്‌ലൈൻ, കൊല്ലം മെമുഷെഡ് വികസനം തുടങ്ങി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടാത്ത ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനും റെയിൽവേയ്ക്കു താൽപര്യമില്ല.

