റെസ്റ്ററന്റിന്റെ അടുക്കളയിൽ കുളി: വിഡിയോ വൈറൽ; ജീവനക്കാരന്റെ പണി പോയി

ലാൻസിങ്∙ മിഷിഗണിലെ പ്രമുഖ റസ്റ്ററന്റിലെ അടുക്കളയിലെ സിങ്കിൽ ജീവനക്കാരൻ കുളിക്കുന്ന വിഡിയോ വൈറൽ. വലിയ സങ്കിൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ സോപ്പിട്ടു കുളിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ജീവനക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. മിഷിഗണിലെ പ്രശസ്തമായ വെന്‍ഡി റെസ്റ്ററന്റിലെ വിഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വിഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജീവനക്കാരനെയും മറ്റുള്ളവരെയും പുറത്താക്കിയതായി വെൻഡി ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു. വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് റെസ്റ്ററന്റിന്റെ വൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Restaurant Worker Fired For Bathing In Kitchen Sink. Video Is Viral