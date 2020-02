സൈന്യത്തിൽ വനിതകളെ സ്ഥിരം കമ്മിഷൻഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിയമിക്കാം: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ സൈന്യത്തിൽ വനിതകളെ സ്ഥിരം കമ്മിഷൻഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിയമിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. 2010ലെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

സൈന്യത്തിൽ വനിതകളുടെ സാന്നിധ്യം വിപ്ലവകരമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. സ്ത്രീകളുടെ കഴിവിനെയും നേട്ടങ്ങളെയും സംശയിക്കുന്നത് അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികമായ ഘടനയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറഞ്ഞത്.

വനിതാ ഓഫിസർമാരെ സേനയിലെ കമാൻഡിങ് ഓഫിസർമാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രധാനമായും ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നെത്തിയ സേനാംഗങ്ങൾ മാനസികമായി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരിക പരിമിതികൾ കാരണം അവർക്ക് സൈന്യത്തിലെ സ്ഥിരം ജോലികൾ നിർവഹിക്കാൻ പരിമിതികളുണ്ടെന്നും സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹർജി, ലിംഗ അസമത്വവും പ്രാചീന ചിന്താഗതികൾ ഉയർത്തിപിടിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് ജസ്ററിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞത്. സത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോടെപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർക്കണമെന്നും ചിന്താഗതികൾ മാറണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. അനുച്ഛേദം 14 നൽകുന്ന തുല്യത അവസരങ്ങളുടെ തുല്യത കൂടിയാണെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു

English Summary : "Mindset Must Change": Top Court On Allowing Women To Command Army Units